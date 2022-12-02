Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми фондовыми площадками, где пессимизм был подогрет неплохой статистикой по рынку труда США, сокращающей вероятность смягчения монетарной политики Федрезервом. Индекс МосБиржи просел к 2180 пунктам, при этом спросом на фоне ослабления рубля пользовались акции "Сургутнефтегаза" и бумаги золотодобывающих компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2180,44 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1107,55 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,8%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 62,01 рубля (+0,52 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,7-2,9%, доллар подорожал на 1,51 рубля.

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