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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Кремль отверг выдвинутые Байденом условия для переговоров с РФ

Кремль отверг выдвинутые Байденом условия для переговоров с РФ
Фото: Stephanie Keith/Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в своем заявлении о переговорах с РФ поставил условием выход России из Украины, в Кремле к этому не готовы, СВО продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескова попросили прокомментировать заявление Байдена о возможности переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в случае, если Россия будет готова остановить военные действия в Украине.

"Фактически, что сказал президент Байден? Он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины", - сказал Песков.

Журналисты попросили пресс-секретаря подтвердить тезис о том, что "Кремль к этому не готов".

"Ну, безусловно. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Джо Байден РФ США
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