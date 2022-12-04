WSJ сообщила о планах Apple ускорить перенос производства из Китая

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. в последние недели ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая, который долгое время доминировал в цепочке поставок самой дорогой компании в мире, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, участвующие в обсуждении планов.

По их словам, компания рекомендует поставщикам активизировать подготовку к сборке продуктов Apple в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме. Таким образом компания стремится уменьшить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с Foxconn.

Издание поясняет, что на решение Apple повлияли недавние беспорядки в китайском городе Чжэнчжоу, где расположен крупный завод Foxconn по производству iPhone и другой продукции Apple. Как пишет газета, в конце ноября 300 тысяч работников фабрики протестовали из-за низкой зарплаты и ковидных ограничений, среди лозунгов протестовавших WSJ упоминает "Отстаивайте свои права!".

По словам аналитиков и людей из цепочки поставок Apple, на которых ссылается издание, на фоне последних событий компания больше не может чувствовать себя комфортно с такой значительной концентрацией бизнеса Китае.

При этом, пишет газета, рассматривается вариант увеличения числа заводов по сборке продукции, даже если компании расположены в Китае. По словам источников, на участие в бизнесе Apple претендуют две китайские компании - Luxshare Precision Industry Co. и Wingtech Technology Co.

Однако, как заявляют участники обсуждений, Apple сообщила своим партнерам-производителям, что хочет, чтобы они начали делать больше работ за пределами Китая.