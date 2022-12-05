Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Foxconn сократил в ноябре выручку на 11% из-за ковид-ограничений в Китае

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года выручка тайваньского производителя электроники Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), ключевого поставщика комплектующих для Apple Inc., сократилась на 11% в годовом измерении из-за перебоев в работе предприятия компании в китайском городе Чжэнчжоу, сообщает MarketWatch.

Пандемия коронавируса

Показатель опустился до 551,09 млрд новых тайваньских долларов ($18,04 млрд) с 621,71 млрд долларов годом ранее, сообщила компания.

Выручка по сравнению с октябрем текущего года упала на 29%.

Foxconn заявила, что общая ситуация с заболеваемостью COVID-19 была взята под контроль, причем на ноябрь пришелся пик проблем. Компания постепенно движется к восстановлению производственных мощностей до нормального уровня.

Foxconn отмечает также, что результаты по итогам четвертого квартала будут находиться примерно на уровне рыночных ожиданий.

В конце ноября работники предприятия в Чжэнчжоу устроили протесты из-за низкой зарплаты и антиковидных ограничений. Завод выпускает основную часть смартфонов iPhone 14 Pro и Pro Max, являющихся самыми востребованными моделями в этом году.

С начала 2022 года капитализация Foxconn выросла на 1,4% (примерно до 1,5 трлн долларов), в то время как фондовый индекс TAIEX опустился на 17,8% за этот период.

Foxconn Китай Тайвань Чжэнчжоу Apple iPhone
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Bank of America будет продавать американские акции в ожидании роста безработицы

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Инфляция в Турции в ноябре замедлилась впервые за полтора года

ЕАЭС и Индонезия в 2023 году начнут обсуждать создание зоны свободной торговли

Brent подорожала до $86,3 за баррель на решении ОПЕК+ сохранить квоты на добычу

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 декабря

Макрон выступил за поддержание постоянных контактов с Путиным

Макрон выступил за поддержание постоянных контактов с Путиным

Запрет на импорт и транспортировку морем нефти из РФ вступит в силу в понедельник

Запрет на импорт и транспортировку морем нефти из РФ вступит в силу в понедельник

ОПЕК+ затаился в ожидании ответа России на введение ценового потолка. Обзор

Что произошло за день: воскресенье, 4 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });