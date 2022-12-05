Foxconn сократил в ноябре выручку на 11% из-за ковид-ограничений в Китае

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года выручка тайваньского производителя электроники Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), ключевого поставщика комплектующих для Apple Inc., сократилась на 11% в годовом измерении из-за перебоев в работе предприятия компании в китайском городе Чжэнчжоу, сообщает MarketWatch.

Показатель опустился до 551,09 млрд новых тайваньских долларов ($18,04 млрд) с 621,71 млрд долларов годом ранее, сообщила компания.

Выручка по сравнению с октябрем текущего года упала на 29%.

Foxconn заявила, что общая ситуация с заболеваемостью COVID-19 была взята под контроль, причем на ноябрь пришелся пик проблем. Компания постепенно движется к восстановлению производственных мощностей до нормального уровня.

Foxconn отмечает также, что результаты по итогам четвертого квартала будут находиться примерно на уровне рыночных ожиданий.

В конце ноября работники предприятия в Чжэнчжоу устроили протесты из-за низкой зарплаты и антиковидных ограничений. Завод выпускает основную часть смартфонов iPhone 14 Pro и Pro Max, являющихся самыми востребованными моделями в этом году.

С начала 2022 года капитализация Foxconn выросла на 1,4% (примерно до 1,5 трлн долларов), в то время как фондовый индекс TAIEX опустился на 17,8% за этот период.