Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 1 февраля

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а также полноформатная встреча ОПЕК+ назначена на 1 февраля, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник, знакомый с решением министров.

В октябре министры ОПЕК+ решили встречаться не каждый месяц, а раз в полгода, сохраняя, впрочем, намерение встречаться чаще, если того потребует ситуация. Встречи мониторинговых комитетов решено было проводить раз в два месяца.

5 февраля вступает в силу эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов, а также запрет ЕС и стран G7 на оказание услуг по транспортировке российских нефтепродуктов морским путем.