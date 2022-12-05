Совет директоров "Белуги" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 75 руб. на акцию

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Белуга групп", одного их ведущих производителей алкоголя, рекомендовал дивиденды за девять месяцев этого года в размере 75 рублей на акцию, сообщает компания.

Общая сумма выплат может составить 968,1 млн рублей без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям. На 30 сентября 2022 года в собственности компании находилось 2 819 тыс. квазиказначейских акций. Суммарный размер выплат с учетом дивидендов за первое полугодие составляет 57% от чистой прибыли "Белуга групп" по МСФО за девять месяцев 2022 года (5,2 млрд рублей).

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено 23 января 2023 года.

Дивиденды планируется выплатить из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.

Собрание акционеров, на котором планируется обсудить вопрос о выплате дивидендов, назначено на 11 января 2023 года. Оно пройдет в заочной форме. Участие в собрании примут акционеры, включенные в реестр по состоянию на 19 декабря 2022 года.

"Белуга" утвердила дивидендную политику в сентябре 2020 года. Рекомендованный размер выплат был установлен на уровне не менее 25% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, целевая периодичность дивидендных выплат - по меньшей мере два раза в год.

Дивиденды по итогам первого полугодия составили 150 рублей на акцию. Общая сумма - 1,996 млрд рублей (без учета казначейских акций), что составляет 88% чистой прибыли компании по МСФО за январь-июнь 2022 года. Таким образом, дивидендные выплаты по итогам первого полугодия выросли вдвое (на 106%) по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, сообщала компания ранее.

Впервые компания выплатила дивиденды по итогам 2019 года - 32 рубля на акцию (в сумме 407,8 млн рублей). По итогам первого полугодия 2020 года компания выплатила 10 рублей на акцию, в сумме - 124,2 млн рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составили 90 рублей на акцию, или 1,234 млрд рублей, по итогам 2021 года - 47,24 рубля на акцию (649,3 млн рублей), промежуточные за первое полугодие - 72,76 рубля (1 млрд рублей).

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей алкоголя. Основным бенефициаром компании является Александр Мечетин (ему принадлежит 58% акций). Free float составляет 15%. Акции обращаются на "Московской бирже".