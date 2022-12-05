Акции "Белуга Групп" обновили максимум с сентября на новостях о дивидендах

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Котировки ПАО "Белуга групп" утром в понедельник подскочили почти на 5% и обновили максимум с сентября на сообщении о том, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 75 рублей на акцию.

На "Московской бирже" к 10:12 котировки ПАО "Белуга групп" выросли на 3,2%, до до 2945 рубля, максимум сделок составил 2992 рубля за штуку (+4,8%) - рекорд с 21 сентября; объем торгов превысил 100 млн рублей.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено 23 января 2023 года.