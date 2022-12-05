Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Акции "Белуга Групп" обновили максимум с сентября на новостях о дивидендах

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Котировки ПАО "Белуга групп" утром в понедельник подскочили почти на 5% и обновили максимум с сентября на сообщении о том, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 75 рублей на акцию.

На "Московской бирже" к 10:12 котировки ПАО "Белуга групп" выросли на 3,2%, до до 2945 рубля, максимум сделок составил 2992 рубля за штуку (+4,8%) - рекорд с 21 сентября; объем торгов превысил 100 млн рублей.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено 23 января 2023 года.

Белуга групп Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕАЭС и Индонезия в 2023 году начнут обсуждать создание зоны свободной торговли

"КАМАЗ" намерен нарастить продажи в России в 2023 году до 50 тысяч машин

"КАМАЗ" намерен нарастить продажи в России в 2023 году до 50 тысяч машин

"Мегафон" продал свою долю в "Связном"

"Мегафон" продал свою долю в "Связном"

Brent подорожала до $86,3 за баррель на решении ОПЕК+ сохранить квоты на добычу

Запрет на импорт и транспортировку морем нефти из РФ вступит в силу в понедельник

Запрет на импорт и транспортировку морем нефти из РФ вступит в силу в понедельник

ОПЕК+ затаился в ожидании ответа России на введение ценового потолка. Обзор

Новак исключил подчинение РФ потолку цен на нефть даже при риске сокращения добычи

Новак исключил подчинение РФ потолку цен на нефть даже при риске сокращения добычи

Министры ОПЕК+ решили сохранить текущие квоты на добычу нефти

Министры ОПЕК+ начали полноформатную встречу

Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти

Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });