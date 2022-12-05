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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Минэкономразвития сохраняет прогноз снижения ВВП РФ на 2,9% в 2022 году

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает снижение ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая в понедельник на российско-мьянманском деловом форуме в Нейпьидо (Мьянма).

"Российская экономика сумела выдержать несколько волн односторонних санкций. В то время как многие иностранные эксперты ожидали, что российская экономика упадет от 8 до 10%, мы ожидаем, что ВВП РФ сократится всего на 2,9% к концу 2022 года", - приводят в Минэкономразвития выступление министра на форуме в ходе его визита в Мьянму, где он провел заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Инфляция в РФ замедляется - ее годовой уровень сейчас составляет 12%, а средняя трехмесячная инфляция составляет менее 3% в год", - отметил также министр.

"Нашим ключевым приоритетом сейчас является поддержание деловой активности и дальнейшее развитие открытой экономики и свободного предпринимательства. Мы создаем возможности для компаний перестроить логистику и найти новых партнеров", - заявил глава Минэкономразвития РФ.

Решетников отметил, что некоторые иностранные компании уходят с российского рынка, "и это создает пространство для альтернативных игроков".

"Мы приглашаем мьянманские компании воспользоваться этими возможностями и занять оставшиеся места", - сказал он.

Как сообщалось, по оценке Минэкономразвития, падение ВВП РФ в октябре 2022 года составило 4,4% в годовом сравнении после снижения на 4,5% в сентябре, на 3,5% в августе, на 3,9% в июле, на 5,1% в июне, на 3,9% в мае, на 3,3% в апреле, роста на 1,5% в марте, на 4,0% в феврале и 5,9% в январе.

Снижение ВВП РФ за январь-октябрь 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 2,1%.

Минэкономразвития РФ ВВП
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