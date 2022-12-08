Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогнозы по ВВП и инфляции на 2022 год

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В России инфляция в 2022 году может составить 12,3%, а ВВП упасть на 2,9%, считают аналитики, опрошенные Банком России в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 30 ноября - 6 декабря).

"Методика расчета: результаты опроса являются медианой прогнозов 27 экономистов из различных организаций, принимающих участие в опросе. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина", - говорится в сообщении ЦБ.

По сравнению с октябрьским опросом улучшился прогноз как по снижению ВВП (в октябре прогнозировали падение на 3,5% в 2022 году), так и по инфляции (в октябре ожидания по инфляции на 2022 год составляли 12,5%).

Таким образом, ожидания аналитиков по динамике ВВП на 2022 год теперь полностью совпадают с прогнозом правительства (также снижение на 2,9%) и несколько лучше действующего прогноза ЦБ (снижение на 3,0-3,5%).

Прогноз аналитиков по динамике ВВП на 2023 год при этом ухудшился - теперь аналитики ожидают снижения экономики на 2,4% (по опросу в октябре ожидалось снижение на 2,1% в 2023 году).

Ожидания экономистов по динамике ВВП на 2023 год хуже официального прогноза правительства (прогнозирует снижение ВВП в следующем году лишь на 0,8%), но попадают в середину прогнозного интервала ЦБ (который ожидает спад в 2023 году в интервале 1-4%).

Прогноз аналитиков по инфляции в стране в 2023 году незначительно снизился и составляет 5,8% (против 6% по опросу в октябре).

Опрошенные ожидают рост российского ВВП в 2024 году на 1,5% (по опросу в октябре прогнозировался рост также на 1,5%), в 2025 году - рост также на 1,5% (на 1,7%).

"По мнению аналитиков, ВВП в 2025 году будет ниже уровня 2021 года на 2,4% (на 2,5% ниже в октябрьском опросе). Оценка долгосрочных темпов роста ВВП неизменна - 1,5%", - говорится в комментарии ЦБ.

Инфляцию в 2024 году экономисты прогнозируют на уровне 4,2% (также 4,2% по опросу в октябре), в 2025 году - 4,0% (также 4,0%).

Медианный прогноз средней ключевой ставки за 2022 год не изменился - 10,6% годовых. В 2023-2024 годах аналитики ожидают более высокую траекторию ключевой ставки по сравнению с октябрьским опросом. Прогнозы выросли на 0,2 п.п. до 7,3% годовых и 6,6% соответственно. При этом аналитики по-прежнему ожидают, что в конце прогнозного горизонта (2025 год) средняя ключевая ставка составит 6% годовых. Оценка нейтральной ключевой ставки также не изменилась - 5,5% годовых.

Аналитики ожидают более крепкий рубль в сравнении с октябрьским опросом на всем прогнозном горизонте с тенденцией постепенного ослабления. Прогноз аналитиков на 2022 год - 68,2 рубля за доллар (68,4 рубля по октябрьскому опросу), на 2023 год - 70 рублей (71,4 рубля), на 2024 год - 73 рубля (74,7 рубля). Прогноз на 2025 год не изменился - 75 рублей за доллар.

Как и в предыдущем опросе, пересмотрены вверх ожидания по экспорту товаров и услуг на всем прогнозном горизонте. Согласно прогнозам аналитиков, стоимостные объемы экспорта в 2022-2025 годах составят $610 млрд (плюс $12 млрд к октябрьскому опросу), $496 млрд (+$9 млрд), $475 млрд (+$15 млрд) и $457 млрд (+$12 млрд долл.) соответственно. Таким образом, по прогнозу аналитиков, стоимостные объемы экспорта в 2025 году будут на 17% ниже, чем в 2021 году.

Аналитики также повысили прогнозы стоимостных объемов импорта товаров и услуг на 2022-2025 годы по сравнению с октябрьским опросом. Согласно ожиданиям, в 2022 году импорт составит $335 млрд (+$4 млрд к октябрьскому опросу), в 2023 году - $350 млрд (+$5 млрд), в 2024 году - $365 млрд (+$12 млрд). Прогноз на 2025 год стал еще ближе к уровню 2021 года. Он повышен до $375 млрд (+$5 млрд к октябрьскому опросу и минус 1,3% к 2021 году). "Это максимальное значение медианных ожиданий по импорту на конец прогнозного горизонта среди опросов 2022 года", - отмечают в ЦБ.