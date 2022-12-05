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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Евро поднялся выше 66 руб. впервые с 6 июля

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Евро и доллар США растут на Московской бирже в понедельник днем. При этом курс евро поднялся выше 66 руб. впервые с 6 июля, доллар торгуется по направлению к 63 руб.

Курс евро составил 66,0125 руб./EUR1 в 16:03 по Москве, что на 1,0125 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар к этому времени стоил 62,2925 руб./$1, что на 29,25 копейки выше закрытия предыдущего дня. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 61,65 копейки к уровню предыдущего закрытия, до 63,97 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов после того, как в субботу Совет ЕС принял решение установить верхний предел цен на нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с 5 декабря.

Разница в темпах роста доллара и евро в рублевых парах обусловлена ситуацией на рынке Forex, где доллар продолжает активно терять позиции к большинству мировых валют, в том числе к евро, из-за ожиданий рынка относительно замедления темпов ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США.

МосБиржа ЕС США
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