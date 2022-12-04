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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ЕС окончательно утвердил решение о предельной цене на нефть из РФ в $60 за баррель

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Евросоюзе завершилась процедура утверждения решения установить верхний предел цен на нефть из России на уровне $60 за баррель, сообщается в Официальном журнале ЕС.

В принятом документе говорится, что ограничения распространяются на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород.

Ранее на этой неделе потолок цен утвердили на уровне постпредов ЕС. Затем началась процедура финального согласования. Публикация в Официальном журнале ЕС означает, что и этот процесс успешно завершен.

В опубликованном в субботу коммюнике Совета ЕС сообщалось, что ограничение вступает в силу с 5 декабря 2022 года и "вводится переходный период в 45 дней для судов, перевозящих сырую нефть из России, закупленную и погруженную на судно до 5 декабря 2022 года и выгруженную в конечном порту назначения до 19 января 2023 года".

В нем уточнялось, что "в такой период могут быть предоставлены связанные с морем услуги и морской транспорт". Аналогичного положения для нефтепродуктов нет.

"Поскольку ценовой предел может периодически пересматриваться для адаптации к рыночной ситуации, сегодняшнее решение также устанавливает переходный период в 90 дней после каждого изменения ценового предела, чтобы обеспечить его согласованное применение всеми операторами", - объясняли в Брюсселе.

Отмечалось, что функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, с учетом изменений на рынке и будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных Международным энергетическим агентством.

Согласно договоренности ЕС, стран G7 и Австралии, зафиксированная на данный момент предельная цена со временем будет меняться. "После того, как первоначальный предел установлен, цена может быть изменена в будущем, чтобы отражать развитие рынка и технические изменения", - говорилось в материалах, опубликованных в субботу в связи с решением Совета ЕС.

В Евросоюзе также подчеркивают, что установление предельной цены на нефть из России не вносит изменений для введенного ранее запрета импорта в ЕС российской нефти.

ЕС Россия
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