Нацбанк Молдавии впервые за два года снизил базовую ставку

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Национального банка Молдавии решил снизить базовую ставку с 21,5% до 20,5%, сообщил глава Нацбанка Октавиан Армашу на пресс-конференции.

На 1,5 процентного пункта понижены также ставки по депозитам овернайт (до 18%) и кредитам овернайт (до 22%).

Армашу объяснил понижение ставок прогнозами о дезинфляционных тенденциях в Молдавии. По данным Нацбанка, пик инфляции придется на последний квартал 2022 года.

В Молдавии в этом году была зафиксирована самая высокая инфляция за 20 лет. В октябре годовая инфляция достигла 34,62%. По прогнозам Нацбанка, инфляция войдет в коридор 5% плюс-минус 1,5 п.п. лишь во втором квартале 2024 года.

С ноября 2020 года базовая ставка в Молдавии повышалась 10 раз и выросла с 2,65% до 21,5% (с августа 2022 года).