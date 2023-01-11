Инфляция в Молдавии в 2022 году составила 30,2%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Инфляция в Молдавии в 2022 году составила 30,2%, это рекордный показатель для страны с начала 21 века, сообщило Национальное бюро статистики.

За год продукты питания подорожали на 31,8%, непродовольственные товары - на 19,9%, а услуги - на 44%.

Среди продуктов питания наибольший рост цен зафиксирован на яйца - 59,1%, овощи - 56,1%, сахар - 55,7%, фрукты - на 48%.

Стоимость топлива и горючих материалов возросла на 35,9%. Среди услуг более других подорожали коммунальные: электроэнергия - в 2,7 раза, газ - в 1,8 раза.

Среднегодовая инфляция в 2022 году составила 28,7%.