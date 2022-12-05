Минфин утвердил выпуск нового флоатера с погашением в 2034 г. объемом до 750 млрд руб.

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 декабря будет предлагать на аукционах новый выпуск ОФЗ-ПК 29023 объемом до 750 млрд рублей с погашением в августе 2034 года, говорится в сообщении министерства.

Облигации имеют 47 квартальных купонных периодов. Дата выплаты первого купона - 8 марта 2023 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

Ранее, 16 ноября, Минфин РФ уже предлагал к размещению выпуск ОФЗ-ПК объемом 750 млрд рублей. Было продано бумаг на общую сумму 750 млрд рублей по номиналу при спросе 904,365 млрд рублей. Таким образом, ведомство сразу на одном аукционе разместило весь объем данного выпуска, который был новым и ранее не предлагался рынку. Средневзвешенная цена на аукционе составила 96,3401% от номинала, цена отсечения была установлена в размере 96,27% от номинала.

Облигации серии 29022 с погашением 20 июля 2033 года имеют 42 квартальных купонных периода и первый купонный период - 77 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 1 февраля 2023 года.