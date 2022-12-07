Минфин разместил ОФЗ 29023 на 750 млрд рублей

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года составила 96,1828% от номинала, сообщила пресс-служба Минфина.

Всего было продано бумаг на общую сумму 750 млрд рублей по номиналу при спросе 910 741 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 721 521 млн рублей.

Облигации серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года имеют 47 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 8 марта 2023 года. Расчет процентных ставок 1-47-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).