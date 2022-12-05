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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Криптовалютная компания Circle отказалась от выхода на открытый рынок через сделку со SPAC

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Криптовалютная компания Circle Internet Financial Ltd отказалась от планов выхода на открытый рынок за счет слияния со SPAC (специализированная компания по слияниям и поглощениям) инвестора Боба Даймонда Concord Acquisition Corp.

Circle и Concord, объявившие о готовящейся сделке в июле 2021 года, сообщили в понедельник, что приняли решение разорвать соглашение.

В феврале текущего года две компании заявили о переносе сделки на декабрь, объяснив это "различными причинами, не зависящими от сторон". Условия сделки предполагали оценку Circle на уровне $9 млрд, отмечает Financial Times.

Ни Circle, ни Concord не указали в своих сообщениях, по какой причине решили отменить сделку, отметив лишь, что советы директоров обеих компаний одобрили его.

Основатель и главный исполнительный директор Circle Джереми Аллер заявил, что выход на открытый рынок по-прежнему является частью стратегии компании по завоеванию доверия инвесторов, "которое никогда не было столь важным".

Всего несколько недель назад сектор испытал серьезное потрясение в связи с неожиданным банкротством криптовалютной площадки FTX.

Circle сообщила, что ее инвестиции в FTX были минимальными.

Circle была основана в 2013 году. Изначально компания фокусировалась на продуктах для облегчения процесса оплаты с помощью криптовалют. В 2018 году она в партнерстве с Coinbase Global Inc. запустила проект Centre Consortium для создания стейблкойна (stablecoin – общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами) USD Coin и строительства инфраструктуры для сопутствующих услуг.

Circle SPAC
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