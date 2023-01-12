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S&P снизило рейтинг криптобиржи Coinbase из-за спада активности торгов после краха FTX

S&P снизило рейтинг криптобиржи Coinbase из-за спада активности торгов после краха FTX
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рейтинговое агентство S&P Global понизило рейтинг Coinbase Global Inc., оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи, отметив существенное снижение активности торгов на площадке после краха FTX.

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Рейтинг Coinbase понижен до "BB-" с "BB", прогноз - "негативный", говорится в пресс-релизе агентства.

"Мы полагаем, что ослабление торговой активности после краха криптовалютной биржи FTX будет негативно сказываться на рентабельности операций Coinbase", - отмечают эксперты S&P.

Рейтинг на уровне "BB-" учитывает прогнозы "очень низкой рентабельности Coinbase и очень высокие регулятивные риски", говорится в пресс-релизе.

В ноябре прошлого года криптовалютная биржа FTX инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Ее основателю Сэму Банкману-Фриду власти США предъявили обвинение в обмане инвесторов, посчитав дело FTX "крупнейшей финансовой махинацией в американской истории".

Coinbase ранее на этой неделе объявила о намерении сократить 950 рабочих мест, чтобы урезать расходы в условиях кризиса в отрасли.

Компания подтвердила ноябрьский прогноз, согласно которому она зафиксирует отрицательную скорректированную EBITDA не более $500 млн.

За последние 12 месяцев акции Coinbase подешевели на 81%.

Coinbase FTX Сэм Банкман-Фрид S&P Global США
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