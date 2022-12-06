Управляющим директором "Якутугля" стал бывший топ-менеджер "Сибантрацита"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сергей Коломников назначен управляющим директором АО ХК "Якутуголь" (входит в группу "Мечел"), сообщила пресс-служба "Якутугля".

На этом посту он сменил Валерия Горельникова, который временно совмещал две должности. Сейчас Горельников остаётся руководителем ООО "Якутская рудная компания" - одного из крупнейших инвестиционных проектов группы "Мечел".

По информации пресс-службы, Коломников с 2013 по 2022 год работал в УК "Сибирский антрацит" (Новосибирск, ныне объединена с УК "Эльга Уголь" в "Элси"), пройдя путь от начальника управления горных работ до исполнительного директора.

"Якутуголь" - одна из крупнейших угледобывающих компаний России. Она объединяет разрезы "Нерюнгринский", "Кангаласский", "Джебарики-Хая", а также обогатительную фабрику и сервисные предприятия.