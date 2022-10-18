Контролирующая активы "Сибантрацита" и "Эльга Угля" компания сменила название

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - ООО "Сибан Холдинг" ("дочка" ООО "А-Проперти Развитие"), контролирующее активы "Сибантрацита" и "Эльга Угля", переименовано в ООО "Элси Холдинг", следует из данных ЕГРЮЛ.

Кроме того, АО "Сибирский антрацит" (Новосибирск) сменило название на АО "Разрез Колыванский".

Ранее сообщалось, что в конце сентября ООО "Сибантрацит Кузбасс", владеющее лицензией на участок угля "Верхнетешский", было переименовано в ООО "Разрез Верхнетешский".

В 2021 году группа "Аллтек" подписала соглашение о продаже группы "Сибантрацит" компании "А-Проперти Развитие". В конце июля 2022 года "А-Проперти Развитие" сообщила о завершении консолидации группы "Сибантрацит", она перешла ООО "Сибан Холдинг".

Позже стало известно, что "А-Проперти" намерена объединить управление угольными активами в Якутии и Новосибирской области в единую компанию ООО "УК Эльга-Сибантрацит" ("Элси"). В сентябре в результате слияния активов ООО УК "Эльга Уголь" и УК "Сибантрацит" была образована новая угледобывающая компания "Элси", сообщает сайт компании.

Активами компании являются пять разрезов - Эльгинский (Якутия), Колыванский и Восточный (Новосибирская область), Кийзасский и Верхнетешский (Кемеровская область), а также обогатительные комплексы "Листвянская" (Новосибирская область) и "Эльга".

УК "Элси" также управляет активами в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях.