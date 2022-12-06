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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Airbus не сможет выполнить свой прогноз поставок в 2022 году в 700 авиалайнеров

Airbus не сможет выполнить свой прогноз поставок в 2022 году в 700 авиалайнеров
Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Европейский авиастроительный концерн Airbus SE может выпустить в текущем году менее 700 самолетов, прогнозировавшихся компанией ранее, из-за проблем в цепочках поставок в авиационной отрасли.

Как сообщила Airbus, в ноябре она поставила 68 самолетов, в январе-ноябре это число достигло 565 лайнеров.

Компания прогнозирует, что поставки по итогам всего 2022 года окажутся "незначительно ниже" предполагаемых ранее 700 лайнеров. Точное число в пресс-релизе авиапроизводителя не уточняется.

Airbus в начале 2022 года рассчитывала выпустить 720 самолетов, но затем понизила прогноз до 700 самолетов на фоне дефицита компонентов, включая двигатели. На прошлой неделе глава компании Гильом Фори заявил, что не ожидает улучшения ситуации в цепочках поставок до середины следующего года из-за негативного влияния высоких цен на энергоресурсы на основных производителей компонентов для авиационной отрасли.

Airbus
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