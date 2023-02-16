Airbus в IV квартале увеличила чистую прибыль на 6%, лучше прогноза

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 6%, что оказалось выше прогноза аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль составила 1,679 млрд евро против 1,578 млрд евро в октябре-декабре 2021 года. Скорректированная прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) взлетела на 43% - до 2,146 млрд евро с 1,496 млрд евро.

Выручка выросла на 21% и достигла 20,644 млрд евро по сравнению с 16,994 млрд евро.

Аналитики в среднем оценивали чистую прибыль на уровне 1,34 млрд евро, скорректированную EBIT - 1,95 млрд евро, выручку - 20,44 млрд евро, согласно прогнозу, предоставленному самой компанией.

Поставки Airbus по итогам 2022 года составили 661 самолет и 344 вертолета. Годом ранее заказчики получили соответственно 611 и 338 летательных аппаратов.

Чистый объем заказов компании увеличился до 820 самолетов с 507 в 2021 году, вертолетов - сократился до 362 с 414.

Компания рассчитывает поставить клиентам в этом году около 720 самолетов. Скорректированная EBIT ожидается в районе 6 млрд евро против 5,63 млрд евро в прошлом году.

Airbus планирует по итогам 2022 года выплатить дивиденды в размере 1,8 евро на акцию по сравнению с 1,5 евро за предыдущий год.

Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла на 4,2% (до 91,3 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 10,5%.