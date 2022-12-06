США повысили прогноз добычи нефти в стране в 2022 г. на 40 тыс. б/с - до 11,87 млн б/с

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год с 11,83 млн б/с до 11,87 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго (EIA).

Прогнозный показатель на 0,62 млн б/с превышает результат 2021 года.

Ведомство также слегка повысило прогноз добычи в 2023 году - на 30 тыс. б/с, до 12,34 млн б/с.

Данный показатель близок к среднегодовому рекорду добычи нефти в Соединенный Штатах, установленному в 2019 году, - 12,3 млн б/с.

В EIA также прогнозируют, что потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году составит 99,82 млн баррелей в сутки, что на 2,26 млн б/с больше, чем в 2021 году.

Таким образом EIA сохранило свой прогноз, озвученный в ноябре.

Министерство слегка скорректировало прогноз спроса на нефть на 2023 год в сторону снижения. По оценке EIA, потребление увеличится на 1 млн б/с - до 100,82 млн б/с.

Месяцем ранее ведомство прогнозировало увеличение показателя в 2023 году на 1,16 млн б/с - до 100,98 млн б/с.

Кроме того, управление Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год со $102,13/барр. до $101,48/барр.

Отмечается, что в ноябре средняя спотовая цена на Brent составила $91/барр.

Минэнерго также понизило оценку стоимости Brent на 2023 год с $95,33/барр. до $92,36/барр.

Как поясняется в отчете, значительное снижение прогнозной цены Brent в следующем году обусловлено предпосылками роста мировых запасов нефти к концу 2023 года.

"Мировые запасы нефти сократятся на 0,2 млн б/с в первой половине 2023 года, а затем вырастут почти на 0,7 млн б/с во второй половине. Этот прогноз уровня запасов нефти на конец 2023 года выше, чем мы прогнозировали в ноябрьском отчете, в результате чего наш прогноз цены на Brent в среднем составит $92/барр. в 2023 г., что на $3 меньше, чем мы прогнозировали в прошлом месяце", - сообщается в отчете.