Brent торгуется у $79,56 за баррель

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут в среду после падения накануне на усиливающихся опасениях спада в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть в 2023 году.

К 8:15 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,26%), до $79,56 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $3,33 (4%), до $79,35 за баррель, что является самым низким значением с 3 января.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,1 (0,13%), до $74,35 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,68 (3,5%), до $74,25 за баррель, минимума с 23 декабря 2021 года.

За последние три сессии как Brent, так и WTI потеряли в цене более 9%, несмотря на смягчение карантинных ограничений в Китае и вступление в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти, а также инициативы по введению "потолка" цен на нефть из России.

"Страх рецессии охватил рынок в связи с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики мировыми Центробанками, - сказал Bloomberg управляющий директор брокерской компании Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер. - Мы также видим отток ликвидности с рынка, поскольку трейдеры закрывают часть позиций в конце крайне волатильного года".