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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Чистая прибыль "Роснефти" за девять месяцев 2022 г. составила 591 млрд руб.

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 9 месяцев 2022 года составила 591 млрд руб., сообщила компания.

По итогам 9 мес. 2021 года этот показатель составлял 696 млрд рублей.

"Динамика чистой прибыли была во многом обусловлена влиянием неденежных факторов. В III кв. 2022 г. наиболее существенное негативное влияние на прибыль оказала передача активов компании в Германии во внешнее управление Федеральному сетевому агентству, в результате которой был признан дополнительный убыток в размере 56 млрд руб.", - поясняет компания.

В сообщении говорится также, что передача активов также привела к сокращению объема денежных средств на сумму 76 млрд руб. "Общая сумма вложений компании в эти активы превысила $5 млрд, что соответствует сумме исторической стоимости и инвестиций в их расширение и развитие. Компания исторически придерживается консервативного подхода к оценке активов, поэтому большая часть стоимости немецких активов была зарезервирована в предыдущих периодах", - говорится в сообщении.

EBITDA компании по итогам 9 мес. текущего года составила 2 трлн 14 млрд рублей, что на 21,8% выше, чем годом ранее. В долларовом выражении EBITDA подросла на 27,2% - до $28,5 млрд. По словам главы компании Игоря Сечина, которые приводятся в сообщении, показатель EBITDA достиг "рекордного девятимесячного значения". Маржа EBITDA также возросла до рекордного уровня в 28,0%.

Показатель выручки от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий за отчетный период увеличился на 15,7% - до 7,2 трлн рублей, или на 19,1% в долларовом выражении - до $102,3 млрд.

Капитальные затраты увеличились на 19,3% и достигли 822 млрд рублей по итогам 9 мес. 2022 года или $12 млрд, что на 29% выше, чем за тот же период 2021 года. Рост показателя в основном связан с плановым увеличением инвестиций в проект "Восток Ойл".

Реализация мероприятий, направленных на поддержание финансовой устойчивости, позволила сократить уровень задолженности по предоплатам и финансовый долг компании на 17% по сравнению с началом 2022 г. Отношение чистого финансового долга к EBITDA на конец отчетного периода составило 1,1х по сравнению с 1,3х на начало года.

Роснефть
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