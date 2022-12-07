Добыча углеводородов "Роснефти" за 9 месяцев увеличилась на 2,2%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года добыча углеводородов "Роснефти" увеличилась на 2,2% в годовом исчислении и составила 4,97 млн б.н.э. в сутки, говорится в сообщении компании.

В третьем квартале среднесуточная добыча углеводородов выросла до 5,22 млн б.н.э., что является наибольшим показателем за последние десять кварталов, отметила "Роснефть".

Добыча жидких углеводородов за девять месяцев 2022 года составила 3,81 млн баррелей в сутки, сохранившись на уровне аналогичного периода прошлого года. Суммарная добыча жидких углеводородов на новых крупных проектах, запущенных с 2016 года, в доле компании за отчетные три квартала составила 546 тысяч барр. в сутки, что на 7,5% выше год к году. Доля этих проектов в общей добыче жидких углеводородов достигла 14,3%.

"Роснефть" сравнивает операционные результаты в сопоставимом периметре, с учетом выбытия активов в 2021 году.

За девять месяцев 2022 года "Роснефть" переработала 71 млн т нефти. В том числе в третьем квартале объем переработки вырос до 25,2 млн т, из которых 23,3 млн т переработано в России. По данным компании, за тот же период 2021 года переработка нефти составляла 79,8 млн т. Объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке за 9 месяцев 2022 года составил 31,1 млн т, увеличившись на 6,5% год к году.

Добыча газа за 9 месяцев 2022 года достигла 1,16 млн б.н.э. в сутки, что на 10,6% выше, чем годом ранее. Рост показателя преимущественно обусловлен увеличением добычи природного газа на проекте "Роспан", а также запуском сеноманского проекта "Харампурнефтегаз" в сентябре 2022 года. Доля газа в добыче углеводородов в отчетном периоде составила 23%.

В III квартале компания завершила строительство межпромыслового газопровода Сузун-Ванкор мощностью перекачки газа в 2,2 млрд куб. м в год и приступила к комплексным испытаниям объектов газотранспортной системы.