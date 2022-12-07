Поставки нефти "Роснефти" азиатским покупателям за 9 месяцев выросли на треть

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Реализация нефти "Роснефти" в дальнее зарубежье за 9 месяцев 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 4,8%, поставки азиатским покупателям увеличились почти на треть, говорится в сообщении компании.

"Объем реализации нефти за 9 мес. 2022 г. увеличился на 3,3% год к году до 86,9 млн т. При этом благодаря успешной оптимизации каналов сбыта в странах дальнего зарубежья было реализовано 77,3 млн т, или на 4,8% больше год к году. Поставки нефти в адрес азиатских покупателей за отчетный период выросли примерно на треть, до 52,4 млн т. В 3 кв. 2022 г. доля азиатского направления в структуре реализации нефти в странах дальнего зарубежья достигла рекордных 77%", - сообщается в пресс-релизе.