"Агрокомплекс Ткачева" решил заняться выращиванием грибов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов РФ, учредил дочернюю компанию ООО "Кристалл-Агро 2" в Краснодарском крае.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована 6 декабря в Выселковском районе, где расположены основные активы агрохолдинга, с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности является выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.

Компанию возглавил Алексей Крюков, он же является гендиректором другой структуры "Агрокомплекса" – ООО "Кристал-Агро" (занимается выращиванием однолетних культур).

По данным краевых властей, Краснодарский край входит в тройку регионов - лидеров РФ по объемам выращивания грибов. За последние три года их производство выросло почти в два раза – до 22,2 тыс. тонн. Крупнейшие предприятия-производители грибов на Кубани – ритейлер "Магнит" и "Воронежский шампиньон" (входит в ГК "Мартин", крупный российский непубличный холдинг в пищевой отрасли).

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, объединяет 29 сельхозпредприятий. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля (торговая сеть превышает 600 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах).

Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.