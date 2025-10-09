Ученые изучают возможность культивирования впервые обнаруженного в России трюфеля

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Биологи Иркутского государственного университета изучают возможности культивирования белого трюфеля, впервые найденного на территории России, сообщает пресс-служба вуза.

"Сейчас научная группа культивирует мицелий трюфеля в лабораторных условиях НИЧ ИГУ. Исследование помогает понять, какие именно микроорганизмы могут быть критически важны для роста и развития трюфелей, формирования их симбиоза с деревьями и уникального аромата. Эти знания открывают пути для совершенствования методов контролируемого выращивания трюфелей", - говорится в сообщении.

Исследование финансируется грантом Российского научного фонда.

Белый итальянский трюфель (Tuber magnatum) был обнаружен в Краснодарском крае и идентифицирован с помощью генетического анализа. Ранее считалось, что он обитает в природе только в странах Южной и Центральной Европы.

В пресс-службе ИГУ "Интерфаксу" уточнили, что эта находка была сделана в 2023 году.