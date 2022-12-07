Toyota уволила основную часть сотрудников российского автозавода

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российский автозавод японского автоконцерна Toyota (ООО "Тойота Мотор", Петербург) планирует завершить увольнение сотрудников до конца 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Процесс увольнения сотрудников по соглашению сторон на заводе "Тойота Мотор" в Петербурге начался 14 ноября. Организационно-штатные мероприятия продлятся до конца 2022 года. За период с 14 ноября по 2 декабря большая часть сотрудников завода уволена по соглашению сторон. На данный момент в штате филиала числится 137 сотрудников", - пояснили в компании.

В середине ноября со ссылкой на комитет по труду и занятости Санкт-Петербурга сообщалось, что в простое на предприятии находятся 1,937 тыс. сотрудников. При этом, по оценке компании, общее количество сотрудников ООО "Тойота Мотор" на сентябрь текущего года составляло 2,35 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что ООО "Тойота Мотор" начнет сокращать сотрудников петербургского завода в ноябре-декабре. Глава комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко говорил, что основная часть сотрудников будет уволена по соглашению сторон, а не по процедуре сокращения.

Минпромторг РФ в конце сентября сообщил, что ООО "Тойота Мотор" полностью прекращает производство автомобилей на своем заводе в Петербурге. Автопроизводитель обязался сохранить послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также и поддержку дилерской сети.

В отчетности по итогам второго финквартала Toyota оценила расходы, связанные с прекращением производства в России, в 97 млрд иен (более $650 млн по текущему курсу). Главный бухгалтер концерна Масахиро Ямамото в ходе пресс-брифинга уточнял, что соответствующая "сумма убытков, понесенных в первом полугодии, включает расходы на увольнение уходящих сотрудников и расходы в связи с обесценением активов".

Российское представительство Toyota (ООО "Тойота Мотор") зарегистрировано в 2001 году. Филиалом компании является завод Toyota в Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного СПИК с Минпромторгом РФ. Общая сумма инвестиций со стороны Toyota по контракту заявлялась на уровне 20 млрд рублей.