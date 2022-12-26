Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Выпуск автомобилей Toyota в ноябре был рекордным для этого месяца

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Японская Toyota Motor Corp. в ноябре увеличила производство на 1,5% относительно того же месяца прошлого года - до 833 104, сообщила компания.

Это рекордный показатель для данного месяца, отмечает Kyodo News.

Toyota нарастила выпуск на своих зарубежных предприятиях на 3,8% - до 566,93 тыс. машин. В том числе в Северной Америке он вырос на 5,9%, а в Китае - упал на 11,1% из-за нехватки запчастей.

Производство на японских заводах сократилось на 3,3% и составило 266 174 автомобиля.

Продажи Toyota в мире в ноябре повысились на 2,9% и достигли 796 484 машин. В частности, внутри страны они снизились на 5,5% - до 109 985.

Реализация автомобилей за рубежом выросла на 4,4%, составив 686 499 тыс. В том числе продажи на североамериканском рынке подскочили на 11%, а на китайском - рухнули на 18,4%.

Рост производства и продаж компании в ноябре был зафиксирован по итогам четвертого месяца подряд.

Как сообщалось, Toyota снизила прогноз выпуска автомобилей по итогам 2022 финансового года, который завершится в марте, до 9,2 млн с ранее ожидавшихся 9,7 млн из-за дефицита полупроводниковых компонентов.

Котировки акций Toyota выросли на 0,3% по итогам торгов в понедельник. Рыночная стоимость автопроизводителя с начала текущего года снизилась на 13,4%, в то время как фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 8,3%.

Toyota Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Европа в праздники перешла к нетто-закачке газа в ПХГ

Европа в праздники перешла к нетто-закачке газа в ПХГ

В Турции заявили о вывозе из Украины более 15 млн т продукции по "зерновой сделке"

В США на фоне зимнего шторма зафиксирован рекордный за десять лет спад добычи газа

Инвесторы за год вывели рекордные $26,3 млрд из британских фондов акций

Инвесторы за год вывели рекордные $26,3 млрд из британских фондов акций

Совет Федерации поддержал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов

Совет Федерации поддержал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов

Силуанов призвал регионы не просто ждать дотаций, а развивать экономику

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });