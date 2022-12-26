Выпуск автомобилей Toyota в ноябре был рекордным для этого месяца

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Японская Toyota Motor Corp. в ноябре увеличила производство на 1,5% относительно того же месяца прошлого года - до 833 104, сообщила компания.

Это рекордный показатель для данного месяца, отмечает Kyodo News.

Toyota нарастила выпуск на своих зарубежных предприятиях на 3,8% - до 566,93 тыс. машин. В том числе в Северной Америке он вырос на 5,9%, а в Китае - упал на 11,1% из-за нехватки запчастей.

Производство на японских заводах сократилось на 3,3% и составило 266 174 автомобиля.

Продажи Toyota в мире в ноябре повысились на 2,9% и достигли 796 484 машин. В частности, внутри страны они снизились на 5,5% - до 109 985.

Реализация автомобилей за рубежом выросла на 4,4%, составив 686 499 тыс. В том числе продажи на североамериканском рынке подскочили на 11%, а на китайском - рухнули на 18,4%.

Рост производства и продаж компании в ноябре был зафиксирован по итогам четвертого месяца подряд.

Как сообщалось, Toyota снизила прогноз выпуска автомобилей по итогам 2022 финансового года, который завершится в марте, до 9,2 млн с ранее ожидавшихся 9,7 млн из-за дефицита полупроводниковых компонентов.

Котировки акций Toyota выросли на 0,3% по итогам торгов в понедельник. Рыночная стоимость автопроизводителя с начала текущего года снизилась на 13,4%, в то время как фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 8,3%.