В ЦБ считают, что запрет экспорта нефти в ЕС и потолок цен могут значимо снизить экономическую активность в РФ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Значимо снизить экономическую активность в РФ могут запрет на экспорт российской нефти в Европу и установка потолка цены на нее, считает департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Из новых экономических шоков, способных в ближайшие месяцы значимо снизить уровень экономической активности, выделяется входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и введение потолка цен на российскую нефть", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды".

Российская экономика в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации после кратковременной негативной реакции на шок в октябре, отмечают аналитики ЦБ. Частично это произошло из-за увеличения госзаказа, подчеркивают эксперты.

Стабилизация экономики в III квартале после снижения во II квартале (+0,2% после -5,8% квартал к кварталу с сезонной очисткой) произошла благодаря решению части проблем с логистикой, перенаправлению экспортных и импортных потоков, росту спроса на продукцию отдельных отраслей по мере структурной перестройки экономики на фоне поддержки со стороны бюджета и оживления кредитования по мере смягчения денежно-кредитной политики.

"Тем не менее динамика внутри квартала по месяцам была неоднородна, а в конце квартала экономика столкнулась с новыми вызовами и ростом неопределенности. Часть эффекта имеет временную природу, и его действие в ноябре уже практически прекратилось, часть может иметь более долгосрочный/структурный характер", - подчеркивают аналитики ЦБ.

Основное влияние рост неопределенности оказал на потребительскую активность. Она временно снизилась в конце сентября - первой половине октября, после чего частично восстановилась, отмечают эксперты.

По их мнению, нужно разделять краткосрочные и долгосрочные эффекты санкций и других ограничений. Изначально они имеют характер шоков - экономических или финансовых: нарушаются отлаженные бизнес-процессы, цепочки поставок и платежей. Затем выстраиваются новые процессы и цепочки, что позволяет поддержать производство и частично сгладить первоначальный негативный эффект. "Достигнутая стабилизация уровня экономической активности в России указывает на то, что такие процессы активно идут", - говорится в документе.

Вместе с тем, ограничения имеют также продолжительный накопительный эффект, устойчиво уменьшающий со временем потенциал экономики через снижение ее производительности и эффективности. В основном, как отмечают аналитики ЦБ, это касается поставок высокотехнологичной промежуточной продукции и продукции инвестиционного назначения, а также ограничений на экспорт.

"Поэтому роль реверс-инжиниринга и параллельного импорта инвестиционных товаров нельзя переоценивать. По сути, это тоже адаптационные, стабилизационные механизмы, только требующие больше времени. Достигаемый в результате работы этих механизмов потенциал роста и развития вряд ли будет значительным в условиях отсутствия реальных перспектив масштабного выхода на мировые рынки продукции, произведенной в условиях технологических ограничений", - подчеркивает департамент ЦБ.