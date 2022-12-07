Рубль укрепился к доллару и евро благодаря аукционам Минфина по первичному размещению ОФЗ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро подешевели на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря удачным аукционам Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ.

Курс доллара США составил 62,75 руб. в 19:00, что на 33,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 66,08 руб., подешевев на 5,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,9 копейки - до 64,25 рубля. Курс китайского юаня вырос на 4,7 копейки - до 9,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрос к доллару и евро по итогам торгов среды, скорректировавшись вверх после заметного снижения в первые дни недели. Поддержку рублю оказывает большой спрос в рамках традиционных аукционов Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ. Негативное влияние на рубль продолжают оказывать новости по теме "ценового потолка" на российскую нефть, который вступил в силу с понедельника, 5 декабря.

Размещение ОФЗ

Минфин РФ в среду разместил ОФЗ на общую сумму 808,778 млрд рублей, лишь немного уступив рекорду 16 ноября (823,02 млрд рублей). При этом общий спрос на всех трех аукционах в среду составил рекордную величину - 1,198 трлн рублей против 1,195 трлн рублей тремя неделями ранее. Как и ранее, основным спросом у инвесторов пользовались облигации с плавающей ставкой.

Средневзвешенная цена на первом состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 86,4002% от номинала, что соответствует доходности 9,87% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 28,876 млрд рублей при спросе 247,752 млрд рублей.

На втором аукционе, где размещался новый выпуск ОФЗ-ПК серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года, было продано бумаг на сумму 750 млрд рублей (то есть весь объем выпуска) при спросе 910,741 млрд рублей. Средневзвешенная цена при размещении ОФЗ-ПК серии 29023 составила 96,1828% от номинала.

На третьем аукционе, где размещались ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года, было продано бумаг на общую сумму 29,902 млрд рублей при спросе 39,891 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 93,6382% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых.

Оценки ЦБ РФ

Значимо снизить экономическую активность в РФ могут запрет на экспорт российской нефти в Европу и установка потолка цены на нее, считает департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ. "Из новых экономических шоков, способных в ближайшие месяцы значимо снизить уровень экономической активности, выделяется входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и введение потолка цен на российскую нефть", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды".

Российская экономика в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации после кратковременной негативной реакции на шок в октябре, отмечают аналитики ЦБ. Частично это произошло из-за увеличения госзаказа, подчеркивают эксперты.

По их мнению, нужно разделять краткосрочные и долгосрочные эффекты санкций и других ограничений. Изначально они имеют характер шоков - экономических или финансовых: нарушаются отлаженные бизнес-процессы, цепочки поставок и платежей. Затем выстраиваются новые процессы и цепочки, что позволяет поддержать производство и частично сгладить первоначальный негативный эффект. "Достигнутая стабилизация уровня экономической активности в России указывает на то, что такие процессы активно идут", - говорится в документе.

Ценовой потолок на нефть

Россия еще не сформулировала ответные меры на введение "ценового потолка" на закупки ее нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжается анализ положения дел в этой области после принятия такого решения относительно "потолка" цен, проходит соответствующая работа и согласования. После того, как будут приняты окончательные решения, они будут документально сформулированы", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Совет ЕС принял решение установить потолок цен на нефть, поставляемую из РФ, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с 5 декабря вместе с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия.

Цены на нефть возобновили снижение вечером в среду после роста на публикации данных о резком снижении запасов нефти в США на минувшей неделе.

Нефть

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по московскому времени составляет $78,29 за баррель, что на 1,34% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,6%, до $73,06 за баррель.

Ранее в ходе торгов обе марки обновляли минимумы почти за год на опасениях спада в мировой экономике и снижения спроса на нефть в 2023 году. За последние три сессии как Brent, так и WTI теряли в цене более 9%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,19 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. При этом опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более умеренного снижения, на 3,42 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина выросли на 5,32 млн баррелей, дистиллятов - подскочили на 6,16 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 2,47 млн баррелей и 2,35 млн баррелей соответственно.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 373 тыс. баррелей.

Комментарии экспертов

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, после нескольких дней снижения рубль в среду демонстрирует умеренное укрепление к доллару США. "Ослаблению рубля на этой неделе способствовало в том числе снижение нефтяных цен. Цена ближайшего фьючерса на Brent сегодня обновила минимум с начала января, в моменте опустившись ниже $78 за баррель. На этом фоне рубль дешевеет по отношению к юаню. Рост курса китайской валюты к рублю наблюдается уже на протяжении восьмого торгового дня подряд. Если говорить о внутренних факторах, оказывающих влияние на российскую валюту, нельзя не отметить очередное масштабное размещение ОФЗ Минфином. В среду ведомство разместило около 808,8 млрд рублей по номиналу, почти 93% из которых пришлось на флоатеры с погашением в 2034 году. Объем размещения для флоатеров повторил рекорд ноября - 750 млрд рублей по номиналу за один выпуск", - говорит Беспалов.

"Рубль на старте сессии испытал кратковременную просадку: доллар впервые с середины октября немного превышал отметку 63,4 руб. Однако вскоре российская валюта перешла к планомерному восстановлению, выйдя в умеренный плюс. По мере отдаления доллара от уровня 60 руб. к более высоким значениям продавцы валюты активизируются. Данная тактика на протяжении полугода оправдывала себя, поскольку котировки сильно выше 60 руб. не уходили, быстро возвращаясь к ключевому уровню. Однако в текущих условиях курс иностранных валют к рублю может перейти в более высокий диапазон, который отражает сокращение экспортной выручки, а также существенное восстановление импорта. Внешний фон вчера после нашего закрытия серьезно ухудшился: нефтяные цены и рынки акций ускорили снижение. Сегодня наблюдались попытки восстановления, но утром нисходящая динамика возобновилась. Правда, к текущему моменту котировки нефти сильно отскочили от новых минимумов этого года. Давление на рисковые активы продолжают оказывать опасения, что более длительный период высокой инфляции и жесткой монетарной политики приведет к серьезной рецессии в 2023 г.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Впервые с начала декабря доллар на российском рынке скорректировался по итогам дня. При этом начинались торги для американской валюты довольно успешно - с очередного максимума на уровне 63,43 руб. Однако в последующие часы USD растерял преимущество и скорректировался в минус. Окончание рабочего дня валюта встречала в диапазоне 62,8-62,9 руб., а на минимуме опускалась до 62,7 руб. Дневное ослабление доллара стало результатом восстановления нефтяных котировок, которые после трехдневного обвала смогли во второй половине дня в среду вернуть себе позиции на уровне $80 за баррель по марке Brent. (. . .) Добавим, что на локальном рынке прошло очередное рекордное размещение ОФЗ Минфином. В числе факторов, повлиявших на успех размещения, стоит отметить, на наш взгляд, мощный приток бюджетной ликвидности в банковскую систему за последние дни", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Курсы

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 декабря на 2,69 копейки, до 62,9372 руб., и уменьшил курс евро на 21,21 копейки, до 65,8966 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 3,8 копейки по отношению ко вторнику и составил 62,9346 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 1,17 копейки и составил 62,9261 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 783,259 млн, из которых $658,21 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 125,049 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 20,41 копейки, до 65,9207 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 13,98 копейки, подешевев до 65,9708 руб. Объем торгов евро составил EUR904,322 млн, из которых EUR282,764 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR621,558 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта - до 7,52% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно вторника - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.