Франция начала подсчет ущерба от погромов футбольных фанатов после игры Марокко и Испании

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Во Франции начали подсчитывать ущерб от погромов болельщиков сборной Марокко, устроенных ими после победы их команды по пенальти над командой Испании в одной восьмой финала чемпионата мира по футболу 6 декабря.

Погромленные бутики на Елисейских полях в Париже, грабежи в столичных магазинах, беспорядки в других городах, и повсюду - насильственные действия в отношении правоохранителей, описывает ситуацию газета Le Figaro.

В столице были задержаны 22 человека. Подсчет ущерба продолжается, сообщила парижская префектура полиции.

В пригородах Парижа Сен-Дени, Бонди, Клиши-су-Буа в полицейских летели бутылки и пиротехника.

Марокканские фанаты с флагами страны учиняли стычки с полицией в Лилле, Ницце, Фрежюсе. В Лилле ранения получили 13 стражей порядка. В Ницце пришлось останавливать трамвайный маршрут, поскольку в вагоны летели камни. Во Фрежюсе погромщики пошли стеной на полицейских.

В Амьене болельщики вывесили марокканский флаг на фасаде мэрии северного района города. Полиции пришлось вмешиваться в Марселе и ряде других городов.

В соседней Бельгии радость фанатов от победы марокканской сборной также вылилась в очередные беспорядки в Брюсселе и Антверпене. В бельгийской столице полиции пришлось применять слезоточивый газ для разгона разбушевавшихся болельщиков марокканской сборной и примкнувших к ним обыкновенных хулиганов.