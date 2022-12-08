Цены на нефть восстанавливаются после падения до годовых минимумов накануне

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются утром в четверг после резкого снижения накануне, вызванного опасениями рецессии в мировой экономике и данными о росте запасов нефтепродуктов в США.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени составляет $77,79 за баррель, что на $0,62 (0,8%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,18 (2,8%), до $77,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,64 за баррель, что на $0,63 (0,87%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на $2,24 (3%), до $72,01 за баррель.

В среду обе марки обновили минимальные значения с конца декабря прошлого года.

Главным негативным фактором для рынка нефти на этой неделе стали опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит придерживаться жесткого курса в денежно-кредитной политике с целью замедлить инфляцию. Это может привести к ослаблению экономического роста или даже к рецессии в крупнейшей экономике мира, что скажется и на других странах и приведет к снижению глобального спроса на топливо.

Тем временем данные еженедельного доклада министерства энергетики США, опубликованные накануне, указали на рост запасов бензина на минувшей неделе на 5,32 млн баррелей и увеличение резервов дистиллятов на 6,16 млн баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали рост на 2,47 млн баррелей и 2,35 млн баррелей соответственно.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,19 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 3,42 млн баррелей.

"Если запасы нефти продолжат снижаться, это может изменить в целом медвежий тренд, который преобладает на нефтяном рынке в последний месяц", - отметил Робби Фрейзер из Schneider Electric.