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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Brent подорожала до $77,44 за баррель

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Нефть продолжает умеренно дорожать в четверг, восстанавливаясь после падения до годовых минимумов накануне.

К 14:26 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,35%) - до $77,44 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,43 (0,6%) - до $72,44 за баррель.

В среду обе марки обновили минимальные значения с конца декабря прошлого года на фоне данных об увеличении запасов бензина и дистиллятов в США и опасений, что замедление экономического роста ослабит спрос на топливо.

Минэнерго США сообщило 7 декабря, что на минувшей неделе запасы бензина в стране выросли на 5,32 млн баррелей, а резервы дистиллятов - на 6,16 млн баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали рост на 2,47 млн баррелей и 2,35 млн баррелей соответственно. Объем добычи нефти в Штатах достиг рекордных с августа 12,2 млн баррелей в сутки.

Поддержку ценам на нефть также оказали данные о меньшем, чем ожидалось, сокращении ВВП Японии в третьем квартале. Как стало известно в четверг из пересмотренных официальных данных, экономика Японии в третьем квартале снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Предварительно сообщалось о сокращении на 0,3%, и аналитики в целом не ожидали пересмотра изначальной оценки.

TC Energy сообщила о приостановке работы нефтепровода Keystone Pipeline System из-за утечки нефти в штате Небраска. Компания изолировала этот участок трубопровода и чинит его.

Brent WTI Минэнерго США Япония Keystone Pipeline System TC Energy
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