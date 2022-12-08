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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Главой Ryanair как минимум до 2028 года останется Майкл О'Лири

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Ирландский лоукостер Ryanair Holdings PLC продлил контракт с главным исполнительным директором Майклом О'Лири до июля 2028 года, говорится в сообщении компании.

"Перед Майклом поставлена задача за этот период увеличить объем перевозок до 225 млн пассажиров в год и разработать стратегию группы до конца десятилетия", - отметил председатель совета директоров Стэн Маккарти.

О'Лири руководит Ryanair с 1994 года.

Акции авиакомпании в Дублине накануне подешевели на 0,7%. С начала года её капитализация снизилась на 15,4%, до 14,8 млрд евро.

Ryanair Майкл О'Лири
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