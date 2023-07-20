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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Ryanair обещает разместить в аэропортах Украины 30 новых Boeing на $3 млрд

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Ирландская Ryanair, крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания, объявила об обязательстве возобновить полеты в/из Украины по низким тарифам в течение 8 недель после открытия воздушного пространства страны и разместить в украинских аэропортах до 30 новых Boeing-737 MAX стоимостью более $3 млрд.

"Как только небо над Украиной будет вновь открыто для коммерческой авиации, Ryanair вернется, соединив основные аэропорты Украины с более чем 20 столицами ЕС", - заявил через пресс-службу исполнительный директор Ryanair Group Майкл О'Лири после посещения Киева.

Когда Европейское агентство безопасности авиации (EASA) объявит о безопасности полетов из/в Украину, авиакомпания готова осуществлять до 600 рейсов в неделю. В дополнение Ryanair планирует открыть ежедневные рейсы между Киевом, Львовом и Одессой, как только аэропорты будут готовы к этому.

В первые 12 месяцев после начала работы компания планирует выйти на более чем 5 млн пассажиров и намерена нарастить пассажиропоток до 10 млн человек в течение пяти лет.

"Самый быстрый способ перестроить и восстановить украинскую экономику - это дешевые авиаперелеты. Ryanair намерена инвестировать значительные средства, возглавив процесс восстановления авиации. В частности, она инвестирует до $3 млрд, разместив до 30 новых самолетов Boeing MAX в трех основных аэропортах Украины - в Киеве, Львове и Одессе", - сказал О'Лири.

В Киеве он провел переговоры с вице-премьером - министром развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, а также с представителями аэропортов Киева, Львова и Одессы.

Boeing Ryanair EASA Киев Украина Майкл О'Лири Ирландия
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