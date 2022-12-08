IBM купит компанию Octo

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines договорилась о приобретении компании Octo, которая специализируется на оказании цифровых услуг правительству, у инвестфирмы Arlington Capital Partners.

Эта сделка станет восьмой для IBM в текущем году, отмечается в пресс-релизе компании.

Ни IBM, ни Arlington Capital не обнародовали условий сделки. Ожидается, что она будет закрыта до конца 2022 года.

После завершения сделки Octo войдет в состав IBM Consulting. Выручка этого подразделения в третьем квартале выросла на 5,4% относительно того же периода прошлого года - до $4,7 млрд. Для сравнения, выручка IBM в целом повысилась на 6,5% и достигла $14,11 млрд.

Котировки акций IBM по итогам торгов в среду снизились на 0,2%. С начала года рыночная стоимость компании увеличилась на 10,2% (до $133,4 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 за этот период потерял 17,5%.