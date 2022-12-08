Google, Oracle, Amazon и Microsoft разделят контракт на поставку облачных услуг Пентагону

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Американские технологические гиганты Google, Oracle Corp., Amazon.com Inc и Microsoft Corp разделят контракт общей стоимостью $9 млрд на предоставление безопасных облачных сервисов для Пентагона по всему миру, говорится в заявлении Минобороны США.

Alphabet Inc., холдинговая компания Google, наряду с Oracle, Microsoft и Amazon были выбраны для реализации проекта Joint Warfighter Cloud Capability (JWCC). Работы должны быть завершены к 8 июня 2028 года.

Проект создания облачной инфраструктуры хранения данных Пентагона заменит закрытый ранее проект JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure). Министерство обороны США объявило о закрытии JEDI в июле 2021 года. Десятилетний контракт объемом $10 млрд на реализацию проекта, предусматривавшего модернизацию технологической инфраструктуры министерства обороны за счет перемещения его IT-систем с физических серверов в "облако", в 2019 году получила Microsoft. Вслед за этим Amazon, которая считалась главным претендентом на получение этого контракта, поскольку облачная платформа компании - Amazon Web Services (AWS) - уже используется ЦРУ и еще более 5 тыс. государственных агентств в США, подала иск в суд, чтобы оспорить решение Пентагона.

Судебный спор с Amazon существенно замедлил реализацию JEDI, который также подвергался критике со стороны некоторых законодателей, считавших, что Пентагону следует привлекать к участию в подобных проектах не одну компанию, а несколько, и ведомство закрыло проект.

В число компаний, выбранных для проекта JWCC, не попала International Business Machines Corp., которая предоставляет гибридные облачные услуги. IBM в среду сообщила, что договорилась о приобретении компании Octo, которая специализируется на оказании цифровых услуг правительству, у инвестфирмы Arlington Capital Partners.

Акции Alphabet с начала года потеряли 34,5%, Microsoft - 27,3%, Amazon - 46,9%, Oracle - 9,7%.