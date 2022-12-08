Министерство финансов планирует выполнять программу заимствований на 2023г консервативно

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ планирует выполнять амбициозную программу заимствований на 2023 год в традиционном для него консервативном стиле, без чрезмерного премирования, сообщил замминистра финансов РФ Тимур Максимов.

"Программа заимствований на 2023 год достаточно амбициозная - 3,5 трлн рублей номинальный объем. Планируем выполнять традиционным для Минфина консервативным способом, предлагая всю линейку инструментов, доступных нам. И, конечно же, находя тонкий баланс между спросом и предложением без чрезмерного премирования", - сказал он, выступая на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.

"По всем нашим действиям, последним аукционам вы можете видеть, что так оно и происходит. Это позволяет нам привлекать достаточно большой объем для финансирования дефицита", - отметил замминистра.

По словам Максимова, "государственные финансы в целом и долговой профиль в частности - несмотря на все события - остаются в параметрах, которые говорят о том, что у бюджета есть возможности для (...) стимулирующей политики". При этом, по его словам, "и характеристики долговой устойчивости не подвергаются сомнению".

Уровень долга остается достаточно низким, сказал замминистра. "Мы видим, что этот уровень позволяет нам говорить уверенно, что у РФ состояние госфинансов в неплохой форме", - сказал он.