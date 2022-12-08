Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Министерство финансов планирует выполнять программу заимствований на 2023г консервативно

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ планирует выполнять амбициозную программу заимствований на 2023 год в традиционном для него консервативном стиле, без чрезмерного премирования, сообщил замминистра финансов РФ Тимур Максимов.

"Программа заимствований на 2023 год достаточно амбициозная - 3,5 трлн рублей номинальный объем. Планируем выполнять традиционным для Минфина консервативным способом, предлагая всю линейку инструментов, доступных нам. И, конечно же, находя тонкий баланс между спросом и предложением без чрезмерного премирования", - сказал он, выступая на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.

"По всем нашим действиям, последним аукционам вы можете видеть, что так оно и происходит. Это позволяет нам привлекать достаточно большой объем для финансирования дефицита", - отметил замминистра.

По словам Максимова, "государственные финансы в целом и долговой профиль в частности - несмотря на все события - остаются в параметрах, которые говорят о том, что у бюджета есть возможности для (...) стимулирующей политики". При этом, по его словам, "и характеристики долговой устойчивости не подвергаются сомнению".

Уровень долга остается достаточно низким, сказал замминистра. "Мы видим, что этот уровень позволяет нам говорить уверенно, что у РФ состояние госфинансов в неплохой форме", - сказал он.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена газа в Европе превысила $1700/тыс. куб. м в ожидании усиления морозов

В Минэнерго не согласились с мнением о возможном шоке для экономики РФ из-за price cap

В Минэнерго не согласились с мнением о возможном шоке для экономики РФ из-за price cap

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру делистинга ADR "Мечела"

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру делистинга ADR "Мечела"

Цены на нефть восстанавливаются после падения до годовых минимумов накануне

Цены на нефть восстанавливаются после падения до годовых минимумов накануне

Шольц заявил, что Германия в перспективе полностью откажется от энергоносителей из РФ

Шольц заявил, что Германия в перспективе полностью откажется от энергоносителей из РФ

Пробка из танкеров с нефтью возле проливов Босфор и Дарданеллы выросла до 26 судов

Франция начала подсчет ущерба от погромов футбольных фанатов после игры Марокко и Испании

Франция начала подсчет ущерба от погромов футбольных фанатов после игры Марокко и Испании

Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций против РФ

Toyota уволила основную часть сотрудников российского автозавода

Toyota уволила основную часть сотрудников российского автозавода

AmRest договорился о продаже российского бизнеса KFC за 100 млн евро

AmRest договорился о продаже российского бизнеса KFC за 100 млн евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });