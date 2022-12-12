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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Минфин зарегистрировал два дополнительных выпуска флоатеров по 250 млрд рублей каждый

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Минфин зарегистрировал два дополнительных выпуска ОФЗ-ПК 29022 и 29023 объемом по 250 млрд рублей каждый, следует из приказов на сайте ведомства. Бумаги дополнительных выпусков будут доступны на аукционах с 14 декабря.

Ранее Минфин разместил полностью выпуски серий 29022 и 29023 объемом по 750 млрд рублей в ходе аукционов 16 ноября и 7 декабря.

Год погашения облигаций 29023 - август 2034 года, бумаги имеют 47 квартальных купонных периодов. Дата выплаты первого купона - 8 марта 2023 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

Облигации серии 29022 с погашением в июле 2033 года имеют 42 квартальных купонных периода и первый купонный период 77 дней, дата выплаты первого купонного дохода - 1 февраля 2023 года.

Замминистра финансов Тимур Максимов 8 декабря, говоря о тактике Минфина на ближайших аукционах, отметил: "Осталось еще два аукционных дня. Планируем придерживаться нашей традиционной тактики, стараясь найти баланс между интересами инвесторов и бюджета".

По его словам, рынок в "неплохой форме", что демонстрирует коэффициент удовлетворения на аукционах начиная с октября в размере менее 50%. "Важно очень аккуратно, выверено работать с теми объемами, которые рынок предлагает", - отметил он. Максимов констатировал, что в этом году "микс предложения" со стороны Минфина смещен в сторону облигаций с плавающей ставкой, хотя ведомство неоднократно подчеркивало, что предпочитает традиционные инструменты с фиксированным купоном.

Изменение тактики объясняется несколькими факторами, сказал замминистра. Во-первых, было два погашения выпусков ОФЗ-ПК в объеме порядка 300 млрд рублнц в сумме, и Минфин получил возможность заместить выбывший объем. Кроме того, Минфин, по его словам, беспокоит не номинальный объем, а скорее доля флоатеров в общем объеме заимствований. "При органическом росте портфеля номинальный объем флоатеров может увеличиться, сохраняя примерно ту же самую долю", - пояснил он. Но главная причина такова: в моменты значительной неопределенности "рынок опасается брать процентный риск на себя в большом объеме, что мы и видим на примере действий основных игроков". "Мы, предлагая плавающие ставки, тем самым помогаем рынку частично снять опасения, неопределенности, вселить некую уверенность в завтрашнем дне. Мы показываем своими действиями, что мы готовы брать процентный риск и что для нас неопределенность меньше, наверное, чем для частного сектора", - объяснил Максимов.

Большой объем привлечения через флоатеры позволяет решать задачу выполнения программы заимствований "без давления на кривую фиксированных ставок и негативных последствий для доходности в целом на рынке", добавил Максимов. "Все эти факторы говорят о том, что в этом году мы, наверное, можем немножко отклониться от того подхода, который мы занимали традиционно, и предложить рынку чуть больший объем плавающих ставок", - резюмировал куратор программы заимствований Минфина.

Минфин Тимур Максимов
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