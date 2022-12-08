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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Страховщики ОСАГО увеличили сбор премий за 9 месяцев на 11,2%, выплаты - на 4,7%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Страховщики ОСАГО увеличили сбор премий за 9 месяцев 2022 года на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 191,3 млрд рублей, следует из статистики Банка России. Выплаты по ОСАГО за тот же период составили 116,6 млрд рублей, что на 4,7% больше, чем годом ранее.

Количество заключенных за 9 месяцев 2022 года договоров ОСАГО сократилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 29,5 млн. Количество действовавших на 30 сентября 2022 года договоров ОСАГО составило 38,7 млн.

Средняя премия по договорам ОСАГО оказалась на уровне 6,5 тыс. рублей, увеличившись на 16,2%. Отчасти рост показателя был связан с подорожанием полисов после расширения тарифного коридора в "автогражданке". Эта мера, в свою очередь, была введена ЦБ с учетом подорожания автозапчастей для ремонта (стоимость принимается в расчет денежных выплат по ОСАГО) из-за давления ситуации в сегменте авторемонта на общие выплаты в ОСАГО. Расширение коридора базового тарифа в ОСАГО для большинства видов транспорта состоялось 13 сентября 2022 года, верхняя и нижняя границы коридора были раздвинуты на 26%.

Страховщикам за 9 месяцев было заявлено 1,58 млн страховых случаев по полисам ОСАГО (сокращение на 10,7%), урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 1,59 млн страховых случаев.

Средняя выплата по урегулированным страховым событиям в ОСАГО составила 71,4 тыс. рублей, показатель увеличился на 6,4%. Количество отказов в страховой выплате за 9 месяцев составило 41,5 тыс., сократившись на 0,3%.

Уровень выплат в ОСАГО сложился в размере 60,9% за 9 месяцев, тогда как годом ранее этот показатель составлял 64,7%, отмечает ЦБ.

ЦБ РФ ОСАГО
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