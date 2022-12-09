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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Рост потребительских цен в Китае в ноябре замедлился до минимума с марта

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Темпы инфляции в Китае в ноябре замедлились до минимального уровня с марта текущего года.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,6% в годовом выражении после подъема на 2,1% в октябре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Аналитики в среднем также ожидали замедления темпов роста до 1,6%, по данным Trading Economics.

Рост цен на продукты питания замедлился до 3,7% против 7% в октябре. Непродовольственные товары подорожали на 1,1% - так же, как и месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в КНР уменьшились в ноябре на 0,2% после повышения на 0,1% месяцем ранее. Эксперты также прогнозировали снижение на 0,2%.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце упали на 1,3% в годовом выражении - так же, как и в октябре. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал большее снижение показателя - на 1,4%.

Падение цен было отмечено по итогам второго месяца подряд. До этого они не уменьшались с декабря 2020 года.

Относительно предыдущего месяца индекс PPI вырос на 0,1%.

В январе-ноябре цены производителей увеличились на 4,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

Китай
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