В Китае инфляция в октябре замедлилась до минимума с мая

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Китае в октябре 2022 года инфляция (индекс CPI) замедлилась до 2,1% в годовом выражении после подъема на 2,8% в сентябре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Аналитики в среднем ожидали замедления темпов роста потребительских цен до 2,4%, по данным Trading Economics.

Рост цен на продукты питания замедлился до 7% против 8,8% в сентябре. Непродовольственные товары подорожали на 1,1% после подъема на 1,5% месяцем ранее. Рост цен на транспортные и телекоммуникационные услуги замедлился до 3,1% с 4,5%, на услуги здравоохранения - до 0,5% с 0,7%, цены на одежду выросли на 0,5%, как и месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в КНР увеличились в октябре на 0,1% после повышения на 0,3% месяцем ранее. Эксперты прогнозировали рост на 0,3%.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в октябре уменьшились на 1,3% в годовом выражении после роста на 0,9% в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал снижение показателя на 1,5%.

Снижение цен было отмечено впервые с декабря 2020 года на фоне слабого внутреннего спроса и перебоев в производстве в связи с жесткими антиковидными ограничениями.

Индекс PPI вырос на 0,2% относительно предыдущего месяца, рост был отмечен впервые за четыре месяца.

В январе-октябре цены производителей увеличились на 5,2% относительно аналогичного периода прошлого года.