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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

"Вкусвилл" запустил доставку в Белоруссию, Армению, Казахстан, Киргизию и Таджикистан

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" вместе с логистическим партнером Boxberry запустили доставку в Белоруссию, Армению, Казахстан, Киргизию и Таджикистан, сообщила пресс-служба торговой сети.

В ассортименте доставки долгосрочная продукция "Вкусвилла", которая не испортится и не повредится во время транспортировки. Можно заказать доставку 1 255 товаров бренда: витамины, БАДы, косметические и бытовые средства, бакалея, напитки и другое.

В среднем доставка займет от 3 до 10 дней, однако конкретная стоимость и сроки зависят от удаленности населенного пункта и адреса выдачи.

Покупателям доступен самовывоз из 517 точек в 187 городах и курьерская доставка в 22 тысячах населенных пунктах Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана.

В июне ритейлер запустил доставку через Boxberry и "Почту России" по всей России.

"Вкусвилл" - один из самых быстро растущих ритейлеров России. Его выручка в прошлом году выросла на 42,3%, до 162,19 млрд рублей. Компания позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания. Сеть объединяет более 1,3 тысячи магазинов в 67 городах России, более 120 дарксторов (магазины для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей), мобильное приложение и интернет-магазин.

Вкусвилл Boxberry Белоруссия Армения Казахстан Киргизия Таджикистан
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