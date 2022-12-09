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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Квартальная выручка Manchester United увеличилась на 14% при росте чистого убытка

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный клуб Manchester United, двадцатикратный чемпион Англии, зафиксировал рост чистого убытка и совокупной выручки в первом квартале 2023 финансового года, а также повысил прогнозы на фингод в целом.

Выручка клуба за три месяца, которые завершились 30 сентября, выросла на 13,6%, до 143,7 млн фунтов стерлингов ($176 млн).

Доход Manchester United от продажи прав на показ матчей сократился на 19,2%, до 35 млн фунтов, так как команда в этом сезоне участвует в Лиге Европы, втором по силе клубном турнире Старого Света, а год назад она выступала в Лиге чемпионов.

Квартальная выручка от коммерческой деятельности повысилась на треть, до 87,4 млн фунтов, главным образом благодаря летнему турне, которого не было годом ранее из-за пандемии коронавируса.

Выручка от продажи билетов повысилась на 13,3%, до 21,3 млн фунтов. Рост этого показателя объясняется тем, что стадион "Олд Траффорд", домашняя арена клуба, также принимал матч-открытие женского чемпионата Европы по футболу и финал чемпионата по регби.

Скорректированная EBITDA Manchester United выросла более чем в два раза, до 23,6 млн фунтов с 11,2 млн фунтов годом ранее, операционный убыток сократился втрое, до 3,4 млн фунтов.

Чистый убыток компании вырос более чем в полтора раза, до 26,5 млн с 15,5 млн фунтов.

Руководство "красных дьяволов" улучшило прогнозы на 2023 финансовый год и теперь ожидает выручку в диапазоне 590-610 млн фунтов и скорректированную EBITDA на уровне 125-140 млн фунтов. Предыдущий прогноз предусматривал выручку в размере 580-600 млн фунтов и скорректированную EBITDA в районе 100-110 млн фунтов.

В текущем сезоне клуб находится на пятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Команда также вышла в стадию плей-офф Лиги Европы, где в феврале сыграет два матча против "Барселоны".

С начала 2022 года капитализация Manchester United подскочила более чем в полтора раза и оценивается в $3,61 млрд.

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