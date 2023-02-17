Котировки Manchester United взлетели на ожиданиях предложений о покупке

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Акции английского футбольного клуба Manchester United резко подорожали на слухах о том, что скоро потенциальные покупатели сделают официальные предложения о приобретении клуба, сообщает MarketWatch.

Семья Глейзеров, владеющая командой с 2005 года, установила срок до 10 вечера пятницы по местному времени (1:00 субботы по Москве) для подачи предварительных заявок на приобретение "красных дьяволов".

Как сообщалось, на Manchester United претендуют неназванные частные инвесторы из Катара и Саудовской Аравии, а также Джим Рэтклифф, самый богатый человек Великобритании. Глейзеры рассчитывают получить за клуб около 6 млрд фунтов ($7,3 млрд).

Акции клуба (юрлицо под названием Manchester United Ltd. торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже) подорожали почти на 10% в четверг и растут еще на 5,5% на предварительных торгах в пятницу.