Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Индекс потребдоверия в США в декабре вырос до 59,1 пункта, лучше прогноза

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В США в декабре 2022 года индекс потребительского доверия увеличился до 59,1 пункта по сравнению с 56,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного повышения - до 56,9 пункта, аналитики, опрошенные MarketWatch, прогнозировали снижение до 56,5 пункта.

"Улучшение настроений наблюдалось во многих демографических группах, особенно значительно - у домохозяйств с высокими доходами и тех, у кого есть крупные пакеты акций, чему способствовал недавний рост финансовых рынков", - полагает директор по опросам потребителей Джоан Хсу.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в декабре повысился до 60,2 пункта против 58,8 пункта в ноябре.

Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода улучшился до 58,4 пункта по сравнению с 55,6 пункта. Это самый высокий уровень с апреля.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце снизились до минимальной отметки с сентября 2021 года и составили 4,6% против 4,9% в ноябре. Оценки инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) остались на отметке 3%, сообщил Мичиганский университет.

Окончательное значение декабрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 23 декабря.

Мичиганский университет США Джоан Хсу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Годовая инфляция в России в ноябре замедлилась до 11,98%

Годовая инфляция в России в ноябре замедлилась до 11,98%

В Segezha заявили, что бизнес-модель заводов IKEA в РФ сейчас под вопросом

Пожар в Химках затронул три крупные страховые компании и перестраховщика РНПК

Пожар в Химках затронул три крупные страховые компании и перестраховщика РНПК

ЦБ намерен развивать механизмы контроля долговой нагрузки граждан

ЦБ намерен развивать механизмы контроля долговой нагрузки граждан

SEC напомнила о необходимости своевременно раскрывать данные о криптовалютных рисках

SEC напомнила о необходимости своевременно раскрывать данные о криптовалютных рисках

Калининградские власти предложили унифицировать тариф на морские грузоперевозки в регион

Калининградские власти предложили унифицировать тариф на морские грузоперевозки в регион

РЖД на год откажутся от пассажирских маршрутов в ЕС в пользу внутрироссийских

РЖД на год откажутся от пассажирских маршрутов в ЕС в пользу внутрироссийских

Российским компаниям разрешили не раскрывать финотчетность до июля 2023 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });