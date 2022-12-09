Индекс потребдоверия в США в декабре вырос до 59,1 пункта, лучше прогноза

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В США в декабре 2022 года индекс потребительского доверия увеличился до 59,1 пункта по сравнению с 56,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного повышения - до 56,9 пункта, аналитики, опрошенные MarketWatch, прогнозировали снижение до 56,5 пункта.

"Улучшение настроений наблюдалось во многих демографических группах, особенно значительно - у домохозяйств с высокими доходами и тех, у кого есть крупные пакеты акций, чему способствовал недавний рост финансовых рынков", - полагает директор по опросам потребителей Джоан Хсу.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в декабре повысился до 60,2 пункта против 58,8 пункта в ноябре.

Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода улучшился до 58,4 пункта по сравнению с 55,6 пункта. Это самый высокий уровень с апреля.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце снизились до минимальной отметки с сентября 2021 года и составили 4,6% против 4,9% в ноябре. Оценки инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) остались на отметке 3%, сообщил Мичиганский университет.

Окончательное значение декабрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 23 декабря.