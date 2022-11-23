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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Индекс потребдоверия в США в ноябре снизился до 56,8 пункта, лучше прогноза

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в ноябре понизился до 56,8 пункта с 59,9 пункта месяцем ранее. Об этом свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительное значение индекса составляло 54,7 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали его пересмотра до 55 пунктов.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в ноябре упал до 58,8 пункта (предварительное значение - 57,8 пункта) по сравнению с 65,6 пункта месяцем ранее. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода опустился до 55,6 пункта с 56,2 пунктов в октябре, тогда как предварительная оценка указывала на падение до 52,7 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце понизились до 4,9% (предварительная оценка - 5,1%) с 5% в октябре. Инфляционные ожидания на долгосрочную перспективу (5 лет) повысились до 3% с 2,9%, как и было объявлено ранее.

Предварительное значение декабрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 9 декабря.

США
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