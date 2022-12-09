ФНБ в ноябре вырос на 15 млрд рублей до 11,39 трлн рублей

Ликвидная часть фонда снизилась до 5,7% ВВП

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 декабря составил 11 389,508 млрд рублей (эквивалент $186,486 млрд), или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин.

На 1 ноября он составлял 11 374,082 млрд рублей (эквивалент $184,841 млрд), или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Таким образом, за ноябрь он увеличился на 15,426 млрд рублей.

В ноябре часть средств фонда на счетах в Банке России - 2,33 млрд евро, 1,686 млрд фунтов стерлингов и 78,507 млрд японских иен - была реализована за 300 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета для финансирования его дефицита.

Объем ликвидных активов фонда в ноябре снизился до эквивалента 7 601,763 млрд рублей, или $124,468 млрд (5,7% ВВП, прогнозируемого на 2022 год) с 7 872,548 млрд рублей, или $127,938 млрд (5,9% ВВП) месяцем ранее.

Средства фонда второй раз в этом году были направлены на финансирование дефицита. В октябре на эти цели было использовано 259,736 млрд рублей. Ранее вышло распоряжение премьер-министра, позволяющее Минфину до конца года использовать 1 трлн рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 декабря размещено 41,898 млрд евро, 2,767 млрд фунтов стерлингов, 478,48 млрд японских иен, 309,72 млрд китайских юаней, а также 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме и 242,7 млн рублей.

На депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ размещено 650,116 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 385,146 млрд рублей и $2,221 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 328,992 млрд рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей, в обыкновенные акции Сбербанка - 1 трлн 534,88 млрд рублей (в октябре 1,432 трлн рублей), в обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" - 58,783 млрд рублей (в сентябре - 53,439 млрд рублей), в обыкновенные акции "ДОМ.РФ" - 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД - 250 млрд рублей, в облигации авиакомпании "Сибирь" - 11,852 млрд рублей, в обыкновенные акции ГТЛК - 58,334 млрд рублей, в облигации АК "Уральские авиалинии" - 2,299 млрд рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота с 1 января по 30 ноября составила отрицательную величину - минус 2,451 трлн рублей, в том числе: по остаткам средств на счетах в иностранной валюте - минус 1,97 трлн рублей, в золоте - минус 425 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины - минус 39,655 млрд рублей; по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - минус 17,195 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года составила минус $87,9 млн, что эквивалентно минус 5,365 млрд рублей.

В ноябре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда в обыкновенные акции АО "ДОМ.РФ" - 6,203 млрд рублей, что эквивалентно $102,3 млн; на депозитах в ВЭБ.РФ - 262,8 млн рублей, что эквивалентно $4,3 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, составил 46,907 млрд рублей, что эквивалентно $742,8 млн.

Также в ноябре 35 млрд рублей было размещено в облигации ГК "Российские автомобильные дороги" для финансирования инфраструктурного проекта "Строительство автомобильной дороги М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 18,3 млрд рублей - в привилегированные акции ОАО "РЖД" для финансирования инфраструктурного проекта "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла", 12,458 млрд рублей - в облигации государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Еще 120 млрд рублей были размещены на субординированный депозит в ВЭБ.РФ для "Фабрики проектного финансирования".

Помимо этого средства ФНБ в размере 2,173 млрд рублей были размещены на депозите в ВЭБ.РФ в целях финансирования обновления подвижного состава ГУП "Петербургский метрополитен".

ВЭБ.РФ в ноябре досрочно возвратил с депозитов часть средств, размещенных в 2016-2020 годах, на сумму 242,7 млн рублей.